Uluköy Köyünde 100 adet sera kurulacak

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan'da sebze üretiminin merkezi konumunda olan Uluköy Köyü'nde sebze üreticileri ile toplantı yaparak, köyde 100 adet sera kurulacağının müjdesini verdi.

Uluköy Köyünde çiftçilerle toplantı yapan Vali Arslantaş, sera kurmak isteyen çiftçilere yüzde 50 devlet destekli, yüzde 50 çiftçi katkılı olmak üzere kişi başı 2 bin metrekare toplam 100 adet sera yapılacağını belirtti.

Uluköylülerin sebzecilikte çok iyi durumda olduğunu ifade eden Vali Ali Arslantaş, “Bu köyde Tarım İl Müdürlüğünden ilgili arkadaşlar daha önce gelip bir toplantı yaptılar. Belli talepleri aldılar. Şimdi işi faaliyete geçirme zamanı. Bu yıl bu köyde 100 sera kurma niyetindeyiz. Sera kurmaya başlandığında yüzde 50'sini biz karşılayacağız, kalan yüzde 50'sini üretici karşılayacak. Kalan yüzde 50'yi karşılama imkanı olmayan üreticimiz için de Ziraat Bankası'nın bir kredi imkanı oluştu. Özellikle sera yapacak vatandaşlarımız için 2 yıl ödemesiz toplam 7 yılda, yüzde 8 faizle kredi imkanı sunuluyor” diye konuştu.

Toplantıya çiftçilerin yanı sıra Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Tarım İl Müdürü Murat Şahin ve ilgili şube müdürleri katıldı.