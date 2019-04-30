İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ulusal Rotek RoboTeam'19 Yarışması tamamlandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde Robot Teknolojileri ve Kullanımı Kulübü tarafından 2.

Ulusal Rotek RoboTeam'19 yarışması düzenlendi.


Yanlızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen yarışmanın açılış programına Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Hep, öğretim elemanları, öğrenciler ve yarışmacılar katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti. İlk olarak konuşma yapan Kulüp Danışmanı Seyrani Kenger, Ulusal Rotek RoboTeam'19 yarışmanın önemine değinerek bu yıl ilk defa ortaokul öğrencilerini bu yarışma heyecanına dahil ettiklerini belirtti.


Külüp Akademik Danışmanı Öğr. Görevlisi Önder Yıldırım ise Türkiye'nin başlatmış olduğu Milli teknoloji hamlesi içerisinde yer almak adına ve ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini robotik ve kodlama alanında Türkiye'nin gelişimine katkı sağlaması için bu organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üniversite Robot Teknolojileri ve Kullanımı Kulübü olarak düzenledikleri bu organizasyon ile milli teknoloji kültürün içerisinde çocukların yer almasının önemli olduğunu da sözlerine ekledi.


Son olarak konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Akın Levent : “ İnsanoğlunun iş gücünü artırmak ve her alanda hayatını kolaylaştırmak üzere hayatımıza giren robotlar ve onların üretimini gerçekleştiren robot teknolojileri, bugün hayallerimizin sınırlarını zorlayan gelişmelere imza atmaktadır.


“Anadolu'da Bir Dünya Üniversitesi” özülküsüyle kurulan ve hedefine kararlı adımlarla ilerleyen Üniversitemizde, elektronik ve dijital çağın geldiği süreçleri yakından takip edip, bunları ilimiz ve bölgemizin potansiyelleri ile harmanlayarak özgün projeler üretilmesi öncelik verdiğimiz alanların en başında yer almaktadır. Bu kapsamda, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak 2. Ulusal Rotek RobTeam'2019 Yarışmalarına ikinci kez ev sahipliği yapmanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz” dedi.


Açılış programının ardından ülke genelinde, 9 farklı kategori ve Robotik kodlama projeleriyle 30 farklı ilimizden 800 katılımcı ve 600 projenin yer aldığı 2. Rotek RoboTeam'19 yarışmasında öğrenciler projelerini sergiledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.