Uluslararası Erzincan Ergan Cup Tenis Turnuvası

Sporculara ödüllerini 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ile Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu takdim etti.

Erkeklerde; Emre Atlamış ve Kaan Işık Koşaner çifti birinci, Ziya Ayberk Aydın ile Kuzey Uğurcan çifti ise ikinci oldu.

Kızlarda; Duru Baycan, Melis Yıldırım çifti birinci, Esila Toklu ile Ecrin Lal Yavuz ikilisi ikinci oldu.