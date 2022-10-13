Erzincan’da Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından EBYÜ’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin kullanımı için oluşturulan “Uluslararası Öğrenci Ofisi” açıldı.
Erzincan'da Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından EBYÜ'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin kullanımı için oluşturulan “Uluslararası Öğrenci Ofisi” açıldı.
“Uluslararası Öğrenci Ofisi” açılış törenine Prof. Dr. Akın Levent, Rektör yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Ali Dinçer ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü akademik ve idari personelleri katıldı.
Uluslararası Öğrenci Ofisinde farklı ülkelerden eğitim alan uluslararası öğrenciler, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü içerisinde oluşturulan ofiste bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunabilecek, günlük faaliyetleri rahatlıkla yürütebilecek.