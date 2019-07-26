Üniversite ile ERA Çevre Teknolojileri arasında işbirliği protokolü

Ş arasında Kamu Üniversite Sanayi işbirliği kapsamında ‘Çelik Lif İçeren Lastik Atıklı Betonarme Çerçevelerin Sismik Performans Seviyelerinin Araştırılması' projesi protokolü imzalandı.

ERA Çevre Teknolojileri Tesislerinde gerçekleşen protokole Rektör Prof. Dr. Akın Levent, ERA Firma Yetkilisi Ergin Özkök, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yalçıner, KÜSİ Erzincan İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Güneş ve Mühendislik Fakültesi proje öğrencileri katıldı. Protokolde konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Akın Levent, “Organize sanayi bölgesinde yer alan ERA Çevre Teknolojileri A.Ş ve Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi işbirliği ile araç lastiklerin içinde bulunan çelik tellerinin yapı malzemelerinin içinde kullanımı ve yapı malzemelerinin dayanıklılığının araştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Araştırmanın başarılı geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Protokol sonrası ise İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Umytjan Yangibayev tarafından “Çelik Lif İçeren Lastik Atıklı Betonarme Çerçevelerin Sismik Performans Seviyelerinin Araştırılması” projesinin sunumu gerçekleştirildi.