Üniversite öğrencileri Süt Toplama Soğutma ve Süt Analiz Merkezini gezdi

Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Erzincan'da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği bünyesindeki Süt Toplama Soğutma ve Süt Analiz Merkezini gezdi.

Bayburt'tan Erzincan'a gelen Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Süt Toplama Soğutma ve Süt Analiz Merkezini ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde incelediler.

Yürütülen faaliyetler ilişkin şu bilgiler verildi:

“Süt Toplama Soğutma ve Süt Analiz Merkezinde yetiştiricilerden toplanan sütlerin soğutulmasının ardından pazarlanması sağlanıyor. Süt toplama çalışmasının yanı sıra Soykütüğüne kayıtlı süt ineklerinden toplanan çiğ sütten alınan numune analizlerinin (süt yağı, protein, laktoz, kuru madde, somatik hücre sayımı ve bakteri sayımı) yapılarak bu sayede mevcut durumun tespit edilmesi ve ortaya çıkan mevcut duruma göre analiz sonuçlarının e-ıslah veri tabanına kayıt edilerek ineklerde sütün kalitesini artırmaya yönelik bakım, besleme ve çevresel tedbirlerin alınması sağlanıyor.”