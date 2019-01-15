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Üniversite öğrencilerinden ilköğretim öğrencilerine kırtasiye yardımı

İstanbul’dan bir grup üniversitesi öğrencisi Erzincan’ın Tercan ilçesindeki Mehmet Kutsi Beğdeş ilkokulu 1.

İstanbul'dan bir grup üniversitesi öğrencisi Erzincan'ın Tercan ilçesindeki Mehmet Kutsi Beğdeş ilkokulu 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye yardımı yaptı.


Medeniyet Ekol topluluğu öğrencileri, Mehmet Kutsi Beğdeş ilkokulu 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye ve kitap yardımı yaparak çizgi film etkinliği düzenlediler. Medeniyet Ekol Topluluğu Başkanı Ömer Temel, "Tercan için böyle bir çalışmada bulunmak gurur vericiydi. Amacımız bundan sonraki eğitim ve iş hayatımda Tercan'ın yararına olacak işler yapmak için çalışacağım. Bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle hem yüzleri güldürmek hem de çocuklara bir nebze destek olmak ve motive etmek amacıyla daha güzel olacağını düşünüyorum. Bizim için keyifli bir süreç oldu bu konuda gönüllü arkadaşlarımız ve topluluğumuz olarak bizden desteklerini esirgemeyen herkese okul idareci ve öğretmenlerine halkımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum "dedi.


Okul Müdürü Kadir Aydın ise yardımlarından dolayı İstanbul'dan gelen Medeniyet Ekol Topluluğuna teşekkür etti.

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