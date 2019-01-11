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Üniversite öğrencilerinden Yemen'e yardım kampanyası

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı doktora öğrencileri tarafından Yemen’ e yardım amaçlı kermes düzenlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı doktora öğrencileri tarafından Yemen' e yardım amaçlı kermes düzenlendi.


Üniversite Yalnızbağ Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesinde düzenlenen organizasyona Üniversite Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi H. Ferit Bayata, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kandemir, Öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.


Rektör Prof. Dr. Akın Levent ile sohbet eden öğrenciler kermesten elde edilecek gelirin ekonomik sıkıntılar ile mücadele eden Yemen'e gönderileceğini bildirdi. Rektör Prof. Dr Levent de yapmış oldukları bu sağduyulu etkinlik için emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

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