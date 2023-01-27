Üniversite öğrencilerinden yürekleri ısıtan proje

Erzincan'da üniversite öğrencileri karton, tahta gibi malzemeleri sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüştürüyor.

Erzincan'da Salih Baba Yurdunda kalan üniversite öğrencileri “Gönül Sarayı Projesi” çerçevesinde kedi evi ve kuş evi hazırlıklarını özveriyle sürdürüyorlar. Karton ve tahtalar kullanarak kedi evi ve kuş evi yapan öğrenciler, yaptıkları evleri sokak hayvanlarının kullanması için şehrin uygun yerlerine bırakacaklar.

“Gönül Sarayı Projesi” çerçevesinde kedi ve kuşlar için ev yaptıklarını ifade eden öğrenciler, “Derslerden arta kalan zamanlarımız da kedi ve kuşlar için bu evleri yapmaya çalışıyoruz. Sokakta üşümesinler, onların sıcak bir yuvaya kavuşmasına katkı sağlamak istiyoruz” ifadelerine yer verdiler.