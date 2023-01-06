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Üniversite öğrencilerine denetimli serbestlik anlatıldı

Erzincan’da üniversite öğrencilerine ceza adalet sisteminde sosyal hizmetler ve denetimli serbestlik konuları anlatıldı.

Erzincan'da üniversite öğrencilerine ceza adalet sisteminde sosyal hizmetler ve denetimli serbestlik konuları anlatıldı.


EBYÜ Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde sosyal hizmet bölümü öğrencilerine yönelik ceza adalet sisteminde sosyal hizmetler ve denetimli serbestlik konulu panel düzenlendi.


Öğretim üyesi İbrahim Aksakal'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde Denetimli Serbestlik Müdürü Lütfullah Ateş, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Sosyolog Sedat İslamoğlu ve Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan psikolog Elif Kılıç, ceza adalet sisteminde adli sosyal hizmetin yerini anlattı. Adalet Bakanlığına bağlı birimlerde onarıcı adalet sistemi, eğitim iyileştirme faaliyetleri ve yeniden topluma kazandırma içerikli panel öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

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