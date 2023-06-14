Piri Sami Erkek KYK Öğrenci Yurdu'nda İl Müftülüğü Manevi Rehberlik Görevini yürüten hocalar tarafından üniversite öğrencilerine yönelik Mezuniyet Sonu programı gerçekleştirildi.

Erzincan'ın önde gelen Manevi önderlerinin kabirlerinde Kur'an-ı Kerim okunarak program başlatıldı ve tüm geçmişlere dualar edildi. Ardından cemaat halinde öğle namazına geçildi. Manevi rehberler namaz sonrası Erzincan'ın gözde mekanlarından birinde mezuniyet sevinci yaşayan on beş öğrenciye sürpriz yemek programı düzenledi. Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül ve İl Müftü Yardımcıları; Kazım Ural ve Gökhan Badem programa teşrifleriyle öğrencileri yalnız bırakmadı. İl Müftüsü Muharrem Gül öğrencilerle bir yılın değerlendirmesini yaparak gençlere verilen değer ve önem üzerinde durdu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyet belirtti. Yılsonu etkinliği vedalaşma, önümüzdeki döneme dair dua ve temennilerle son buldu.