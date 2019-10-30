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Üniversite öğrencisi kıza çarpıp kaçan otomobili düşen plakası ele verdi

Erzincan’da Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi kıza çarpıp, ağır yaralanmasına neden otomobili olay yerinde düşen plakası ele verdi.

Erzincan'da Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi kıza çarpıp, ağır yaralanmasına neden otomobili olay yerinde düşen plakası ele verdi.


Kaza, bugün saat 21. 10 sıralarında Erzincan - Erzurum karayolu üzeri Erzincan Park AVM ön tarafında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Buse Çalışkan'a kırmızı renkli bir otomobil çarparak hızla kaza mahallinden uzaklaştı. Ağır yaralanan ve bilinci kaybolan kız öğrenci ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.


Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri kaçan otomobilin ön tarafından düşen 24 AAF 265 plakasını buldu.


Plakadan yola çıkan polis ekipleri kaçan şüpheli şahıs M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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