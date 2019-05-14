Üniversitede Engelliler Haftası programı düzenlendi

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergün Topal, Engelli Öğrenci Birimi Üyesi Doç. Dr. Papatya Karakurt, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve Sağlık Bilimler Fakültesi öğrencilerinin işaret dili ile İstiklal Marşı okumalarının ardından program başladı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi tarafından düzenlenen programa Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1. Sınıf Öğrencisi Fetullah Küçükhoğlu günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı.Küçükhoğlu, “Engelli olmak hiçbir şey yapamamak değildir. Bizi yapamadıklarımızla değil yapabildiklerimiz ve sizlere benzeyen yanlarımızla görün” diyerek konuşmasına başladı. Bir engelli birey olarak yerinde durmadığını ve birçok şeyi başardığını belirten Küçükhoğlu, protez için kampanya başlatarak destek veren başta Üniversite Rektörü Prof. Dr. Akın Levent olmak üzere ve tüm kampanyaya katkı sağlayanlara teşekkürlerini sundu.

Açılış konuşmasının ardından Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi gerçekleşti. Ardından Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Terzioğlu”Engelli Spor Eğitiminde Beden Eğitimi Öğretmenin Kategorik Görevleri “ adlı konuşma yaptı.

Program Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin müzik dinletisi ile sona erdi.