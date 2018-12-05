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Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler eğitimi verildi

Erzincan’da düzenlenen Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi sona erdi.

Erzincan'da düzenlenen Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi sona erdi. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik'in katılımıyla "Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi" sertifika töreni yapıldı.


Yaklaşık 3 hafta süren eğitime Erzincan merkez olmak üzere ilçelerden katılım sağlayan personele İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik, sertifikalarını verdi.


Anne ölümlerini önlemek ve anne sağlığını korumak, bebeklerin sağlıkla doğmalarını ve yaşamalarını sağlamak, istenmeyen gebelikleri önlemek, halkın daha kaliteli bir sağlık hizmeti almasını sağlamak amacıyla; Merkez toplum sağlığı Üreme sağlığı birimince düzenlenen eğitime iki Doktor,beş Ebe,dört Hemşire, bir ATT olmak üzere on iki sağlık personeli katıldı.


Eğitime katılanlara Üreme Sağlığı Eğitimleri; Üreme Sağlığına Giriş Modül Eğitimi, Aile Planlaması Ve Danışmanlığı Modül Eğitimi, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Modül Eğitimi, Gençliğe Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri Modül Eğitimi, Güvenli Annelik Modül Eğitimleri verildi. Eğitimler Türkiye'de Anne ve Bebek Ölümlerini azaltmak, gelişmiş ülkeler hedefini tutturmak ve hizmete ulaşamayan kitlelerinde kaliteli hizmeti kullanma becerisini geliştirmek hedeflendi.

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