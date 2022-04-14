Üreticilere pestisit kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı

Erzincan'da tarımsal ürünlerde hasat öncesi zirai ilaç kalıntısı konusunda üreticilere bilgilendirme yapıldı.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde Modern Meyvecilikte Aşılama ve Budama Eğitimine katılan kursiyerlere Zirai Kalıntı Eğitimi verildi. Düzenlenen eğitim programında Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından da kursiyerlere pestisit bilgilendirmesi yapıldı. Eğitimde bitkisel üretimde pestisit kullanımının önemine dikkat çekildi. Yetkililer, kursiyerlere yönelik yaptığı bilgilendirmede tarımsal ürünlerde hasat öncesinde denetimler yapıldığı ifade edilerek tavsiye dışı veya yasaklı zirai ilaç kullanımı tespit edildiğinde hasat geciktirme, ürün imhası ya da idari para cezası uygulandığı, zirai ilaç kalıntısı olmayan ürün yetiştirmek için zirai ilaçları etiket bilgilerine göre uygulanması gerektiği, tavsiye dışı ya da yasaklı zirai ilaçları kullanılamayacağı, İlaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken sürelere uyulması gerektiği belirtildi.