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Usulsüz keklik avcılarına para cezası

Erzincan’da usulsüz keklik avlayan 10 kişiye toplamda 17 bin 839 TL yaptırım cezası uygulandı.

Erzincan'da usulsüz keklik avlayan 10 kişiye toplamda 17 bin 839 TL yaptırım cezası uygulandı.


Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekiplerince 02 Kasım- 03 Kasım 2019 tarihlerinde yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında 10 şahsın usulsüz keklik avladıkları tespit edildi. Şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten işlem yapılarak toplamda 17 bin 839 TL yaptırım cezası uygulandı.


Şahıslardan 1 adet yarı otomatik tüfeğe mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere, 17 adet keklik türüne ise imha edilmek üzere el konuldu.


Avcılık belgesi olan, limitlere ve tür çeşidine uyan nizami bir şekilde av yapan tüm avcılara da teşekkür edildi.

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