"Uyum Mahalle Buluşmaları"nın üçüncüsü Erzincan'da gerçekleştirildi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliğinde düzenlenen iftar programıyla "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın üçüncüsü Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde gerçekleştirildi.

Üzümlü ilçesi Bayırbağ köyünde düzenlenen iftar yemeği, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in duası ile oruçlar açıldı. İftarın ardından katılımcılara "Mahalle Buluşmaları" ve "Ahıska Türkü Belgeseli" filmleri sunuldu.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Gök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye'ye yerleştirilen Ahıska Türkü ailelerle iftarda buluşmaktan memnun olduğunu söyledi.

Gök, “Bu gece burada sadece Ahıskalı kardeşlerimiz değil ülkelerinde ki savaştan, iç karışıklıktan veya tutunamadığından dolayı bir vesile ile ülkemize gelip sığınmış bulunan geçici koruma kapsamı altındaki Suriyeli kardeşlerimizle ve Afganistan uyruklu kardeşlerimizi aynı sofranın altında toplamış olduk. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak bir anlamda kanunun bize vermiş olduğu yetkiyi hem de sahada ki operasyonlarımızın ve ülkemize misafir olan insanların huzurlu bir iklimde nasıl yaşadıklarını görebilmek için ramazanı da vesile ederek dolaşmış oluyoruz." dedi.

Göç İdaresi Uyum İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ise, “Uyum Mahalle Buluşmaları" ile her iki toplumun bir araya geldiğini, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Ankara'da başlatmış olduğumuz Mahalle Buluşmaları Erzincan'da üçüncü durağında. Akabinde Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Adana ve İzmir ile devam edecek. Her iki toplumun bir araya gelerek kültürel zenginliğimizi, her iki toplumun bize katmış olduğu değerleri ortaya getirebilecek sosyal bir uyum ortamını geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Üzümlü ilçesi Bayırbağ köyünde düzenlenen iftar yemeğine, Erzincan Vali Yardımcısı Çağlayan Aydın, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Gök, Göç İdaresi Uyum İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Erzincan İl Göç İdaresi Müdürü Kağan Özlok ile köyde yaşayan Ahıska Türkü, Suriye ve Afganistanlı aileler katıldı.