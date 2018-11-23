Erzincan'ın Otlukbeli İlçesinde Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Ramazan Polat Başkanlığında; İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum müdürlerinin katılımıyla Kaymakamlık Toplantı Salonunda Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Toplantısı yapıldı.

Toplantıda; İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, son dönemlerde Uyuşturucu İle Mücadelede gelinen nokta hakkında değerlendirmede bulundu.

Kaymakam Polat, “Uyuşturucu ile mücadelenin kesintisiz devam edeceğine vurgu yaparak, Hükümetimiz çok ciddi tedbirler alıyor. Bizlerde aynı doğrultuda bu tedbirleri uyguluyoruz. Güvenlik kuvvetlerimizle yapılan çalışmalarda çok önemli başarılar elde ediliyor. Bu iş bir kişinin bir kurumun yapabileceği bir iş değil, bütün kamu kurum ve kuruluşlar ile toplumun her kesiminin yapması gereken bir çalışmadır. Uyuşturucu bağımlılığı sadece uyuşturucuyu kullanan vatandaşa zarar vermiyor toplumun bütün kesimleri çok ciddi anlamda zarar görüyor. Uyuşturucu kullanımı, toplumumuzun hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, geleceğimizin teminatı gençleri hedef alan son derece önemli bir sorun haline gelmiştir. Onun için uyuşturucuyla mücadeleyi Devlet ve Millet olarak topyekûn yapmamız gerekiyor” dedi.

Toplantıda İlçedeki genel asayiş durumu, uyuşturucuyla mücadele ve alınacak tedbirler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, uyuşturucu ile mücadelede gelinen nokta hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.