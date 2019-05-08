Üzümlü'de Ahıskalı öğrenciler dayanışma günlerinde biraraya geldi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Ahıska kültürünün yaşatıldığı ve söyleşilerin, turnuvaların, gösterilerin gerçekleştiği DATÜB Gençlik Kolları Öğrenci Dayanışma günleri sona erdi.

Üzümlü'de DATÜB Gençlik Kolları Öğrenci Dayanışma günleri düzenlendi. 2 gün süren programa 30'un üzerinde şehir ve Ahıska'dan 300'ün üzerinde öğrenci katıldı. DGK Dayanışma günlerine katılan öğrenciler dolu dolu zaman geçirdi.

Etkinliğin birinci günü, Erzincan Üzümlü'deki Kapalı Spor salonunda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov'un açılış konuşmasıyla başladı. Ünlü Kafkas dans grubu Alihan Umarov ve ekibinin gösterisinden sonra Ahıskalı Öğrenciler Birliği (ASU) Kurucusu Ümit Züfer, bir konuşma yaptı.

Züfer'in ardından Ahıskalı şarkıcı Afras Süleymanov sahne aldı. Erzincan ekibi, dans gösterisi sergiledi. Daha sonra ise Aysel Mürseloğlu, Attila İlhan'ın “Aysel Git Başımdan” şiirini okudu. Türkiye'nin dört bir yanından Ahıskalı öğrencilerin yeteneklerini sergilediği etkinlikte, Karabük'ten Temel Osmanov, “Sarhoş Adam” adlı bir oyun sergiledi.

Kapalı spor salonundaki etkinliklerin ardından Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'ne gezi düzenlendi. Gezinin ardından düzenlenen gala yemeğinde ise Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı bir konuşma yaptı. Öğrencilerin yeteneklerini sergilemeye devam ettiği gecede, danslarla Ahıska kültürü yaşatıldı.