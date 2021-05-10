Üzümlü'de dolu yağışı etkili oldu

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sabah yağmur şeklinde başlayan yağışlar öğleden sonra etkisini artırdı. Bazı bölgelere dolu yağdı.

Üzümlü ilçesinde sağanak bazı bölgelerde dolu yağışı ile etkisini gösterdi. Meydana gelen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar doluyla birlikte beyaza büründü.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, “Etkili olacak rüzgar, zaman zaman fırtınaya dönüşecek. Saatteki hızı 50 ila 70 kilometre arasında olması beklenen fırtına, zaman zaman saatte 80-90 kilometre hıza ulaşacak. Vatandaşların ve yetkililerin kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor” denildi.