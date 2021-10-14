Üzümlü'de grup köy yolları kış öncesi asfaltlanıyor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Ocakbaşı ve Karacalar grup köy yollarında sıcak asfaltlama çalışması yapıldı.

Vali Mehmet Makas yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Makas, Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Ocakbaşı ve Karacalar grup köy yollarında yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Erzincan Valiliği İl Özel İdaresine bağlı Asfalt Plent Tesislerinde üretimi gerçekleştirilen sıcak asfaltın uygulandığı asfalt yol ile yol genişletme ve düzenleme çalışmalarını yerinde gören Vali Makas, ekiplerden bilgi alarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Mehmet Makas'a Üzümlü Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu'da eşlik ettiler.