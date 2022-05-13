İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Üzümlü'de iki aile arasında kavga: 2 yaralı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Üzümlü'de daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki komşu aile arasında dün akşam saatlerinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada darp edilen 2 kişi yaralandı.


Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken yaralılar ambulanslarla Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.