Üzümlü'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde öğrencilere temel trafik kuralları ve trafik güvenliği konularında trafik ekiplerince eğitim verildi.

Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde yürütülen Çocuklar için Trafik Eğitimi (Trafik dedektifleri) projesi ile 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı eğitim döneminde öğrencilere uygulamalı ve teorik derslerin verilmesi planlandı. Yapılan eğitimlerde Üzümlü Anadolu Lisesi ve Üzümlü İmam Hatip Ortaokulunda bulunan 240 öğrenci ve öğretmene "Trafik ve Trafik Güvenliği" konularında uygulamalı ve teorik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Teorik ve uygulamalı eğitimin yer aldığı etkinlikte öğrencilere, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarında hareket tarzları konularında eğitim verildi.