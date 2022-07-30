Üzümlü'de örtü yangını büyümeden söndürüldü

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürüldü.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Demirpınar köyünde ki bir araziden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların kısa sürede yerini alevlere bırakmasının ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri büyüyen alevlere müdahale etti. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Dumanların yükseldiği ve köylülerin korkulu gözlerle izlediği alevler, büyümeden söndürüldü. Geriye ise yanmış bir biçimde siyah örtülü alan kaldı.

Öte yandan, itfaiye ekipleri özellikle sıcaklıkların arttığı bu günlerde vatandaşları daha dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.