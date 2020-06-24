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Uzun aradan sonra cemaat sabah namazına durdu

Erzincan’daki camilerde, yeni tip korona virüs ile mücadelede normalleşme sürecinde, cemaatle ibadete açılan camilerde ilk sabah namazı eda edildi.

Erzincan'daki camilerde, yeni tip korona virüs ile mücadelede normalleşme sürecinde, cemaatle ibadete açılan camilerde ilk sabah namazı eda edildi.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak camiler tüm vakitlere açılacak açıklamasının ardından, Erzincan'daki cemaat sabah namazında camilere kavuştu. 3 ay sonra sabah namazında camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından cemaatin maske ve mesafe kuralına uyarak tüm vakitlerde camilerde namaz kılabileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından görevliler tarafından Erzincan'daki camiler, sabah namazı için korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde hazır hale getirildi.


Camilerin tüm vakitlerde serbest olduğunu duyan vatandaşlar, sabah ezanında kentteki camilere akın etti. Vatandaşlar, maskeli ve mesafe kurallarına uyarak evlerinden getirdikleri seccadeyle camiye girdi. Camilerde, yeni tip korona virüs ile mücadelede normalleşme sürecinde, cemaatle ibadete açılan camilerde ilk sabah namazı eda edildi.

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