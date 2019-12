Vali Ali Arslanta?: ?Bu tak?m ?ampiyonlu?u hak ediyor?

lig 1. gurupta m?cadele eden ve ilk devreyi lider tamamlayan 24 Erzincanspor'un ?ampiyonlu?u hak eden bir tak?m oldu?unu s?yledi.

Vali Arslanta?, 24 Erzincanspor y?netimi ve teknik heyetiyle de?erlendirme toplant?s? yapt?. Erzincan Gen?lik Spor ?l M?d?rl??? Toplant? salonunda ger?ekle?tirilen de?erlendirme toplant?s?na Vali Arslanta?, ?l Emniyet M?d?r? B?lent ?ensoy, Gen?lik Spor ?l M?d?r? Burak Mumcu, 24 Erzincanspor kul?p ba?kan? ?zeyir ?al?, y?netim kurulu ?yeleri, Sportif Direkt?r ?mit ?ztekin, Teknik Direkt?r Mustafa Sar?g?l ve yard?mc?lar? kat?ld?.

Kul?p bas?n s?zc?s? Hasan ?akmak, yeni y?netim ve yeni bir tak?m olmalar? hasebiyle lige k?t? ba?lad?klar?n? fakat daha sonra tak?m?n oturmas? ile birlikte iyi futbol ve iyi sonu?lar almas? ile devreyi ?ok iyi bir yerde lider olarak tamamlad?klar?n? belirtti.

Sportif Direkt?r ?mit ?ztekin ise yeni y?netim sonras? haz?rl?klara ve transferlerde ge? ba?lanmas? dolay?s?yla ilk 3 hafta s?k?nt? ya?ad?klar?n? fakat daha sonra tak?m?n bir birlerini tan?mas? ile ?ok iyi bir duruma geldiklerini s?yledi.

Teknik Direkt?r Mustafa Sar?g?l'de, iyi bir tak?m kurduklar?n? belirterek, ?Bu tak?m buralara kolay gelmedi. Ba?kan?m?z bizlerden giden t?m talepleri olumlu de?erlendirdi. Erzincan taraftar? ve bu ?ehir ?ampiyonlu?u hak ediyor. Y?netime, teknik heyetimize, sporcular?m?za ve Erzincan'a te?ekk?r ederim. ?kinci yar?ya gerekli yerlere yapaca??m?z transferlerle in?allah ?ampiyon olaca??z? dedi.

?lk devreyi lider tamamlad?klar?n? fakat as?l ?ampiyon olduklar?nda mutlu olacaklar?n? ifade eden 24 Erzincanspor Kul?p Ba?kan? ?zeyir ?al?'da, ??ok iyi bir y?netim olu?turduk. Birlik beraberlik i?erisin de hareket ediyoruz. Her ma? sonras? teknik heyetten rapor al?yoruz. Teknik heyetten ald???m?z rapor do?rultusunda yap?lacak transferleri de?erlendiriyoruz. Acil 3 futbolcu daha alaca??z. Bizim hedefimiz belli ?ampiyonluk. Bunun i?inde yap?lmas? gerek ne ise yap?yoruz, yapmaya devam edece?iz. Taraftar?m?z m?sterih olsun ?uan ligimizin en iyi tak?m?y?z ve in?allah ?ampiyon olaca??z. Devre sonras? futbolcular 6 g?n tatil yapacaklar. 24 Aral?k itibariyle Antalya kamp?m?z ba?layacak. 4 Ocak'ta Erzincan'a d?nece?iz. Bir haftal?k ?al??mam?z? kendi tesislerimizde yaparak ikinci devrenin 12 Ocak'ta oynayaca??m?z Serik Belediyespor ma??na haz?r olaca??z? diye konu?tu.

Tak?m? ?ok be?endi?ini, oynad?klar? futbol ile g?z doldurduklar?n? s?yleyen Erzincan Valisi Ali Arslanta?, ?Bu tak?m transfer yapmadan bile ?ampiyon olur. Ligde guruplar?nda lider, Ziraat T?rkiye Kupas?nda 5. turda ve Be?ikta? gibi s?per lig tak?m?n? her iki ma?ta da oynad??? futbol ve ald?klar? sonu?larla T?rkiye'nin g?ndemine oturdular. Ben ma?lar ba?lad?ktan sonra t?m ma?lar?na geldim. Bir tek Buca ma??na gelemedim, ?ehir d???nda olmamdan dolay?. Ger?ekten ?ok iyi bir tak?m kurmu?sunuz. Kul?p ba?kan?m?z ?zeyir ?al? ve y?netimine, teknik heyetine, futbolcular?m?za bu olu?umunuzdan dolay? tebrik ediyorum. Ben 36 puan ile lider tamamlar?z diye ilk hafta not alm??t?m sadece 1 puan yan?ld?m. ?imdi de s?yl?yorum bu tak?m a??k ara ?ampiyon olur. Yolunuz a??k olsun sonu ?ampiyonluk olsun hepinize tekrar te?ekk?r ederim? dedi.