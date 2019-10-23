Vali Arslantaş, Demirkutlu ve Demirbaş ailelerini acı günlerinde yalnız bırakmadı

Ankara'da görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Yakup Demirkutlu isimli polis memurunun cenaze merasimine katılan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, vefat eden Milliyetçi Hareket Partisi Üzümlü İlçe Başkanı Yahya Demirbaş'ın ailesine ise taziye ziyaretinde bulundu.

Ankara Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığında görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Yakup Demirkutlu isimli polis memuru için Terzibaba Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına; Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, ailesi, çok sayıda polis memuru ve vatandaş katıldı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, buradaki cenaze töreninin ardından vefat eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Üzümlü İlçe Başkanı Yahya Demirbaş'ın Üzümlü ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette Erzincan Valisi Ali Arslantaş'a, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Üzümlü Kaymakam Vekili Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Düzenlenen cenaze merasimi sonrasında ve taziye ziyaretinde Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki heyet, polis memuru Yakup Demirkutlu ve Başkan Yahya Demirbaş için dualar ederek, ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiler.