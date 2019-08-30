Vali Arslantaş, Elazığ'da

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu'nun vefat eden babası Muhammed Aksoylu'nun Elazığ'da bulunan ailesine taziye ziyaretinde bulundular.

Gerçekleştirilen ziyarette Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'a, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, bazı kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.

Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu'nun vefat eden babası Muhammed Aksoylu için taziyede bulunmak üzere Elazığ'a giden Erzincan Valisi Ali Arslantaş daha sonra Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Valilik Şeref Defterini imzalayan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Valilik makamında bir süre görüştü.