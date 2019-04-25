Vali Arslantaş, Erzurum'da düzenlenen "Düzensiz Göçle Mücadele" toplantısına katıldı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzurum'da düzenlenen "Düzensiz Göçle Mücadele" toplantısına katıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in ev sahipliğinde Bingöl, Erzincan, Kars, Trabzon, Tunceli, Ardahan, Artvin, Bayburt, Iğdır, Ağrı, Gümüşhane, Muş, Rize ve Iğdır valileri, emniyet müdürleri ve alay komutanlarının katılımıyla "Düzensiz Göçle Mücadele" toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, "On binlerce göçmenin arasında terör örgütü mensuplarının da olabileceğini ve zaman zaman olduğunu da değerlendiriyoruz. Hem PKK hem de DEAŞ terör örgütü mensuplarının bu göç dalgasını fırsat bilerek ülkemize sızma girişiminde bulunduklarını da biliyoruz. Biz biliyoruz ki kolluk güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz bu konuda çok duyarlı ve sürekli hem polis hem de jandarma kontrol noktalarında detaylı bir şekilde bu konuları inceliyorlar ve gerekli tedbirleri alıyoruz." dedi.