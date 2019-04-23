Vali Arslantaş koltuğunu Buse'ye devretti

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu Ziya Gökalp İlkokulu 4 sınıf öğrencisi Buse Kabasakal'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Ziya Gökalp İlkokulundan 4 öğrenci Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı ziyaret etti. Vali Arslantaş, öğrencileri kapıda karşıladı. Vali Arslantaş, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Buse Kabasakal'a devretti. Koltuğa oturan Buse Kabasakal, “Bana bu makama oturma fırsatı verdiği için Valimiz Ali Arslantaş'a çok teşekkür ederim. Burada oturmaktan çok mutluyum. 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Öncelikle bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Bayramını coşkuyla kutlayabilmeleri için Valiliğimiz tarafından çeşitli etkinlikler düzenlemesini ve gerekli önlemlerinin alınmasını istiyorum. Valimizden isteklerim Bakanlığımızın 2023 Eğitim vizyonunda da gösterdiği gibi mutlu çocuklar mutlu Türkiye hedefine ulaşmak için çok çalışmamızın gerektiğini biliyoruz. Bu amaçla tüm okullarda tasarım beceri atölyelerini kurulmasının, okullarımızda spor alanları resim atölyeleri müzik odaları ve kütüphaneler kurulması için çalışmalar yapılmasını, okullarımızda çalışmakta olan güvenlik görevlilerinin sürekli olarak devam etmesini istiyorum. Bu sayede kendimizi daha güvende hissediyoruz“ dedi.

Vali Arslantaş, daha sonra kendisini ziyaret eden çocuklara ve öğretmenlerine küçük hediyeler takdim etti.