Vali Arslantaş: “Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz”

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle andıklarını ifade ederek bir mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü münasebetiyle bir anma mesajı yayımlayan Vali Arslantaş, şu ifadelere yer verdi:

“Büyük kurtarıcı, eşsiz kahraman Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.

Atatürk, önderlik ettiği ve aziz milletimizi aynı ideal etrafında birleştirerek başlattığı İstiklal Savaşımızı eşsiz bir zaferle sonuçlandırmış, fikirleriyle, yönetimiyle ve üstün kişiliğiyle sadece kendi milleti tarafından değil, tüm dünya devletleri tarafından da örnek alınan, sevgi ve saygı duyulan büyük bir deha ve devlet adamı haline gelmiştir.

10 Kasım tarihi, Büyük Önder Atatürk'ü anmak kadar, onun bizlere emanet ettiği ve en büyük eserim dediği Cumhuriyetimize sahip çıkma kararlılığımızı yenileme günüdür. Cumhuriyetimizin kazanımları, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında; birlik ve beraberlik içinde yaşayarak, ülkemizin bilimden teknolojiye, sanattan spora, ekonomiden savunma sanayisine her alanda daha fazla gelişmesi, milletimizin huzur ve güven içinde daha müreffeh bir yaşam sürmesi, gelecek nesillerimize daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti bırakmak için var gücümüzle çalışmak hepimizin en temel görevi olmalıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletine olan aşkı, sevgisi ve güveni tarif edilemez. Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, beraber mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”