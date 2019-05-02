Vali Arslantaş, öğrencilerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yurtlarda barınan kız ve erkek öğrencilere yönelik 'Zoru Başaranlar Kariyer Sohbetleri' etkinliği düzenlendi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, “Zoru Başaranlar Kariyer Sohbetleri” programları kapsamında Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrenci yurtlarında barınan kız ve erkek öğrenciler ile bir araya gelerek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Vali Arslantaş, kişisel gelişim ve motivasyonla başarının nasıl elde edildiğini örnekler vererek anlattı.