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Vali Arslantaş, OSB'de incelemede bulundu

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren fabrika ve tesislerde incelemelerde bulundu.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrika ve tesislerde incelemelerde bulundu.


Netlon Mutfak Araçları, Empor Isı Yalıtım Levhaları, Çorlu Hazoğulları Beton Yapı Elemanları, Akaju Ofis ve Eğitim Mobilyaları, Aşkale Çimento ve Ere Yapı PVC Doğrama Sistemleri üzerinde üretim yapan fabrika ve tesisleri ziyaret eden Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş, işletme sahiplerinden fabrikada yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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