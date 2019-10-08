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Vali Arslantaş, trafik kazasında hayatını kaybeden muhtarın cenaze törenine katıldı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Gemecik köyü muhtarı Ersin Ağtaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Gemecik köyü muhtarı Ersin Ağtaş, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Vali Ali Arslantaş'ta katıldı.


Önceki gün Erzincan - Sivas kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Adem Köker idaresindeki 34 FC 4557 plakalı tır ile Ersin Ağtaş'ın 32 kullandığı 58 VA 112 plakalı traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Gemecik köyü muhtarı Ersin Ağtaş, yaşamını yitirdi.


Ağtaş için bugün Gemecik köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ağtaş gözyaşları arasında köy mezarlığına defnedildi.


Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, kazada hayatını kaybeden Ersin Ağtaş'ın ailesine taziye ziyaretine bulundu.

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