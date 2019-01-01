Vali Arslantaş, yılbaşına görev başındaki polis ve jandarma ekipleri ile girdi

Vali Arslantaş, ülke genelinde vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmeleri, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla Erzincan'da bulunan Akyazı, Mertekli ve Çağlayan yol kontrol noktalarında her türlü önlemi alan polis ve jandarma ekiplerine moral ziyaretinde bulunarak, yeni yıllarını tebrik etti.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde; soğuk havaya rağmen kentteki asayişi sağlayan polis ve jandarma ekipleriyle tek tek selamlaşarak, sohbet eden Vali Arslantaş, ekiplere kolaylık diledi.

Daha sonra Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Ali Arslantaş, burada Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yeni yılını tebrik ederek, kolaylıklar diledi. Ardından İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve Asayiş Şube Müdürü Alper Yüksel'den kentteki asayişe yönelik bilgi alan Vali Ali Arslantaş, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Ali Arslantaş yaptığı konuşmada, 2019 yılının ülkemizde, gönül coğrafyasında ve ilimizde acıların yaşanmadığı, huzurun, sükûnetin, refahın ve barışın hâkim olduğu bir yıl olmasını temenni etti.

Ziyaretlerde Vali Ali Arslantaş'a İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu eşlik etti.