Vali Arslantaş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Kurulduğu günden itibaren daima büyüyen gelişen ve dünyanın önde gelen devletleri arasındaki müstesna yerini alan ülkemiz, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin ve kararlı adımlarla yürümektedir. Bizi hedeflerimizden alıkoymak, milli birlik ve beraberliğimizi yıkmak, demokrasimizi yok etmek isteyen şer odakları her zaman var olmuştur.

İşte 15 Temmuz 2016 günü de, asker kılığı içerisinde ordumuzda yuvalanmış Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) mensup bir grup üniformalı hain tarafından mevcut hükümetimizi yıkmak, anayasal düzenimizi değiştirmek ve devlet yönetimini ele geçirmek maksadı ile Cumhuriyet tarihimizin en hain darbe girişimi gerçekleştirilmiştir.

Bu memleketin ekmeğini yemesine, suyunu içmesine rağmen hainlik yapma düşüncesinde olanların kalkıştığı bu darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 7'den 70' e tüm vatandaşlarımız, geçmişinden aldığı şuurla meydanlara inerek milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmış, vatan haini darbeci teröristleri de gecenin karanlığına gömerek üstüne düşen vazifeyi yerine getirmiştir.

15 Temmuz gecesi hainlere karşı devletinin yanında olan tüm vatandaşlarımız, ordumuzun içerisinde giydiği üniformayı gerçekten hak eden kahraman askerlerimiz ve polislerimiz tanklara, uçaklara ve silahlara karşı yekvücut olmuş ve akıllara milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu dizeleri gelmiştir: 'Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.' Şanlı tarihi boyunca namus bildiği değerlerini canı pahasına hiçbir zaman çiğnetmeyen aziz milletimiz, o karanlık gecede de bu değerlerini çiğnetmemiştir.

Bugün bizler, bu cennet vatanda hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Hiç şüphesiz şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin gösterdikleri kahramanlıkları, aziz milletimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşu, hainlerin yenilgiye uğratılarak kazanılan demokrasi zaferini, milletimizin demokrasiye olan inancını ve bağlılığını gelecek nesillerimize aktarmak ta en büyük sorumluluğumuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle, bizlere milli irade ve demokrasinin hâkim olduğu bir gelecek sağlamak için canları pahasına hainlere dur diyen milletimizin her bir ferdine ve güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyor, şahadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi sonsuz rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, tüm hemşehrilerime 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle en kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”