Vali Arslantaş'tan 19 Mayıs mesajı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Arslantaş, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Kutsal vatan topraklarımızın dört bir yandan işgal edildiği bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu anlamlı günün 100. yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.

19 Mayıs 1919, işgal kuvvetlerinin esaretine boyun eğmeyen, şanlı tarihinin hiçbir döneminde hürriyetinden vazgeçmeyen aziz milletimizin, “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği istiklal mücadelesinin başlangıç tarihidir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ateşlenen bağımsızlık meşalesi, milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek, 23 Nisan 1920'de milli iradenin hâkimiyetine, 29 Ekim 1923'te de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden en önemli adım olmuştur.

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu kutlu günü ülkenin istikbalini koruyup, yaşatacağına inandığı Türk gençliğine bayram olarak hediye etmiştir. Çünkü bir ülkenin gençliği, geleceğidir. Cumhuriyetimizi yaşatacak ve onu yükseltecek olan gençlerimizdir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealini yaşatarak geleceğe taşıyacak olan en büyük zenginliğimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizdir. Unutmamalıyız ki; ancak gençlerine güvenen, onları en iyi şekilde yetiştiren milletler ilelebet mevcudiyetlerini sürdürebilirler.

Ecdadımızın eşsiz kahramanlıklar ve büyük fedakârlıklar sonucu bağımsız kılarak bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı, gençlerimizin gelecekte daha da güçlendirip muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkararak ecdadına yakışır bir tutum sergileyeceğine olan inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, milletçe gurur ve mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde, sevgili gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Büyük fedakârlıklar göstererek bizlere bağımsız bir ülke bırakan başta Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” demiştir.”