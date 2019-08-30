Vali Arslantaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Vali Arslantaş mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Vatanımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve milletimize bağımsızlık müjdesini veren 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümünü millet olarak hep birlikte kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz.

Bu görkemli zafer, Türk Milletinin her türlü tehdit ve saldırı durumunda birliğinin ve bağımsızlığının elinden alınmasına fırsat vermeyeceğinin simgesi olmuştur. Atalarımızın hayatları pahasına vermiş olduğu bu şanlı mücadele, bizlere sadece tarihimizde önemli bir dönüm noktası olarak değil, aynı zamanda daha güçlü yarınlar için ilham vermeye devam edecektir.

Türk Milletinin makûs kaderini değiştirmiş olan bu zafer ile birlikte, Türk Milleti bütün dünyaya, vatanın bölünmez bütünlüğünden, bağımsızlığından ve özgürlüğünden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde milli birlik ve beraberlik şuuru içinde yaşayacağını ispat etmiştir.

Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanı ile sulanan ve bize emanet edilen bu kutsal toprakları aynı bilinçle korumak ve onları gelecek nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi bizlere hediye eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve kutluyorum.”