Vali Arslantaş'tan Anneler Günü mesajı

Vali Arslantaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumumuzun temelini oluşturan aile yuvasını fedakârlıklarıyla bir arada tutan, bir huzur adasına dönüştüren, milletimizin varlığının güvencesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesinin de temel kaynağı olan annelerimizin, bu özel gününü kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz.

Dünyanın en güç görevlerinden birini üstlenmiş, en yüce hislere sahip, merhametin, şefkatin, hoşgörünün, fedakârlığın ve karşılıksız sevginin timsali olan annelerimiz, sevgilerin en yücesine, mutlulukların en güzeline layıktır.

Anneler, özverili tutum ve yaşama kattığı tüm güzellikleriyle, çocuklarımızın ilk öğretmeni ve en değerli varlıklarıdır. Annelerimizin sevgi, şefkat ve merhamet dolu yürekleri hayatımız boyunca bizlere yol gösterici olmuştur.

Sevgili Peygamberimizin “Cennet Annelerin Ayakları Altındadır” Hadis-i Şerif'inde annelerimizin ne kadar büyük bir mertebede oldukları gösterilmiş, onlara karşı saygı ve sevgide asla kusur edilmemesi gerektiği de açıkça belirtilmiştir.

Büyüklerine saygıyı esas alan, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan bir medeniyetin mensubu olan bizler, evlat yetiştirmenin ulvi bir görev olduğunun idraki içerisinde; dünyaya geldiğimiz andan itibaren üzerimizden sevgisini, emeğini ve desteğini eksik etmeyen annelerimizi mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, onların gurur duyacakları birer evlat olmak için gayret sarf etmeliyiz

Bu duygu ve düşüncelerle; başta, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin birliği için canını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti şehit annelerimiz olmak üzere, bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve hayatını, çocuklarının hayatının daha iyi olması için harcayan tüm annelerimizin “Anneler Günü ”nü en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”