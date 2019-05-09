Vali Arslantaş'tan Engelliler Haftası mesajı

Vali Arslantaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak, onları toplumsal hayatta etkin ve verimli kılmak için toplumda farkındalık oluşturmak maksadıyla her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arası Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır.

Engellilik konusu, yalnızca engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren en önemli konuların başında gelmektedir. Bu nedenle, engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında var olmalarını ve kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri için birey ve toplum olarak onlarla empati kurmalı, karşılaştıkları sorunların çözümüne katkıda bulunmalı ve onlara toplumun bir parçası olduklarını hissettirmeliyiz.

Şanlı tarihimiz boyunca yardıma muhtaç her ferdi koruyan ve kollayan bir anlayışın mensupları olarak sadece bu hafta içerisinde değil yılın her gününde engellilerimizin problemlerine çözüm aramak, onların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu duygu ve düşüncelerle; engelli bireylerimize şefkat ve özveriyle bakarak onları topluma kazandıran, emekleri ve sabırları saymakla bitmeyen değerli ailelerine, engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümünde ve duyarlılığın artırılmasında katkısı olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, yerel yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve katkısı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder, bütün engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içten sevgi ve selamlarımı sunarım.”