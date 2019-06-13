Vali Arslantaş'tan Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlama mesajı

kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Arslantaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurulduğu günden bu yana ülkemizin ve toplumumuzun huzur ve güvenliğini sağlamada büyük bir fedakârlık ve özveriyle, zaman mefhumu gözetmeksizin görevini yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Yurdumuzda yürütülen güvenlik hizmetlerinin çok önemli bir parçası olan Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ile huzur ve asayişin sağlamasında, önleyici tedbirler alarak suç ve suçlu ile mücadelede yürüttüğü takdiri hak eden operasyonları ile çok önemli görev ve sorumlulukları yerine getirerek, yüce milletimizin sevgisini ve güvenini kazanmıştır. Kahraman Jandarma Teşkilatımızın, bundan sonra da üstlendiği bu zorlu görevleri başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum.

Vatan sevgisi ve üstün vazife bilinciyle görevlerini yerine getiren jandarma teşkilatımız vesilesi ile halkımız devletimizin yüce adaletini, yardımseverliğini ve güler yüzünü görmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Jandarma Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vatan uğrunda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmet gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor görevi başındaki tüm teşkilat mensuplarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyorum.”