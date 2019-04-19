Vali Arslantaş'tan kandil mesajı

Vali Arslantaş, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen, gönüllerimize bereket ve rahmeti getiren, on bir ayın sultanı Ramazan'ın müjdecisi olan Berat Kandilini tekrar idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Yüce Allah'ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına merhamet kapılarını ardına kadar araladığı Berat Gecesi, İslam âlemi için hikmet ve rahmet yüklü hayırlı gecelerden biridir. Bu mübarek geceler, Rabbimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatır, bu görevlerimizi ihmal edip etmediğimizi sorgulayıp hata ve günahlarımızdan tövbe ederek uzaklaşma imkânı sağlar. Bu kutlu geceyi fırsat bilerek elimizi ve gönlümüzü akrabalarımıza, komşularımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza açmalı, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Erzincanlı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandilini en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin daha da pekişmesini, İslam coğrafyası başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında akan gözyaşının dinmesini Cenab-ı haktan niyaz ediyorum.”