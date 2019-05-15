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Vali Arslantaş'tan Tercan Belediye Başkanı Gültekin'e ziyaret

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Bugün Tercan ilçesine giden Vali Arslantaş, belediyeyi ziyaret etti. 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Lokman Gültekin'e hayırlı olsun temennisinde bulunan Vali Arslantaş, başarılar diledi.


Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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