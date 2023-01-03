Vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanından gaziye ziyaret

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavi sürecinin ardından 9 ay sonra memleketi Erzincan'a gelen gazi Piyade Komando Üsteğmen Kadir Erden'e evinde Vali Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ziyarette bulundu.

Vali Mehmet Makas, beraberinde Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve Erzincan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ile birlikte Gazi Piyade Üsteğmen Kadir Erden'i evinde ziyaret etti.

22 Nisan 2022 tarihinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavi sürecinin ardından memleketi Erzincan'a gelen Piyade Komando Üsteğmen Kadir Erden'i evinde ziyaret eden Vali Makas, gazi ve aile bireyleri ile bir süre sohbet etti.

Vali Makas, hem devlet olarak hem de millet olarak her zaman gazilerin ve şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade ederek, Aziz şehitlere Allah'tan rahmet, kahraman gazilere sağlıklı uzun ömürler diledi.