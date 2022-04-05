Vali, güvenlik güçleriyle iftar yaptı

Vali Makas, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol ile birlikte Mertekli Yol Kontrol Noktasındaki jandarma personeli ve güvenlik korucularıyla iftar sofrasında bir araya geldiler.

İftar sonrasında güvenlik güçlerinin Ramazan ayını tebrik eden Vali, ülke ve milletin huzur ve güvenliği için mücadele eden Mehmetçiklerle aynı sofrayı paylaşmanın bahtiyarlığı içerisinde olduğunu belirtti.

Vali ve beraberindekiler, daha sonra uygulama noktasında nöbet tutan görevi başındaki güvenlik güçlerini de ziyaret ederek, kolaylıklar dilediler.