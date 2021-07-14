Vali Makas: “15 Temmuz tarihi, millet olmanın ne anlama geldiğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğimiz tarihtir”

Vali Mehmet Makas mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Şanlı tarihimiz, Aziz milletimizin vatanını, milletini ve bağımsızlığını kanının son damlasına kadar koruduğunu gösteren emsalsiz destanlarla doludur. Bu destanlardan birini de 15 Temmuz 2016 tarihinde yazmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihi, bir birlikteliği yani millet olmanın ne anlama geldiğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğimiz tarihtir. Vatanseverliğin sözde olmadığını, ‘Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' mısralarının en içten şekliyle yaşandığı gündür 15 Temmuz.

Aziz Milletimiz o karanlık geceyi aydınlığa çıkarmak için, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına duyarsız kalmayarak meydanlara çıkmış, bu cennet vatan uğruna canını hiçe sayarak tankın, topun, helikopterin ve kurşunların önünde sıradağlar gibi durmuştur.

Bir asır önce Kurtuluş Savaşı'mızda ‘Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?' diyerek şehadete koşan atalarımız gibi 15 Temmuz gecesinde de; yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle Aziz Milletimiz bu vatan uğruna elinde şanlı bayrağımız ve yüreğinde vatan sevgisiyle yeniden şehadete koşmuştur. Vatanımızı canları pahasına koruyarak FETÖ'cü hainlere teslim etmeyen her biri ardında farklı bir kahramanlık hikâyesi bırakan 251 kahramanımız şehadet mertebesine ulaşmıştır.

Söz konusu vatan, millet ve bayrak olduğunda, daima birlik ve beraberlik içerisinde mücadele eden Aziz Milletimiz, o karanlık gecede de birlik ve beraberlik içerisinde darbe teşebbüsünü bertaraf ederek, yurdunu alçaklara uğratmamış, göğsünü siper ederek bu hayasızca akını durdurmuştur.

Ülkemizi korumaları için kendilerine emanet edilen silahları, bu Aziz millete çevirerek, devletimizin işgaline, milletimizin esaretine ve demokrasimizin hançerlenmesine yönelik yapılan ihaneti ve darbe girişimini asla unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız!

Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Demokrasi Destanı'nı yazan bütün kahramanlarımızı şükranla ve minnetle yâd ediyor, şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilik şerefine erişen kahramanlarımıza sağlıklı uzun ömürler diliyorum.”