Vali Makas: “19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir diriliş ve şahlanış destanıdır”

Erzincan Valisi Mehmet Makas, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımlayarak, “19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir diriliş ve şahlanış destanıdır” dedi.

Vali Makas, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Anadolu'nun dört bir yandan işgal edildiği bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı İstiklal Mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir diriliş ve şahlanış destanıdır.

19 Mayıs, hürriyetine düşkün, esarete boyun eğmeyen milletimizin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımı ve Millî Mücadelemizin fiilen başladığı tarihtir. Aziz Milletimizin 19 Mayıs 1919 tarihindeki şahlanışı; "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" diyen bir lider ile şanlı tarihinin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen Aziz Milletimizin el ele, gönül gönüle vererek Anadolu'da bağımsız bir devlet kurmasını sağlamıştır.

Kurtuluş mücadelesine giden yolda ilk adımın atıldığı bu kutlu günü Türk gençliğine armağan eden Atatürk, "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz." diyerek gençliğe olan inancını ortaya koymuştur.

Millî Mücadele'nin hangi şartlarda yapıldığını, atalarımızın, bu cennet toprakları bizlere vatan yapmak için canlarını feda ettiklerini unutmadan ve unutturmadan gençlerimizin 19 Mayıs ruhunu anlamalarına, özümsemelerine ve bu ruha sahip çıkmalarına büyük önem veriyoruz. Bundan dolayıdır ki gençlerimizi, milli ve manevi değerlerimizle donanmış, bilime ve teknolojiye meraklı, okuyan, araştıran, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaktayız.

Savunma sanayisinde, inovasyonda, bilimde, teknolojik hamlelerde ve her alanda ülkemizin geldiği seviyeyi, kendilerine sonsuz güven duyduğumuz gençlerimiz durmadan, yılmadan ve umutsuzluğa kapılmadan çalışarak, önümüzdeki dönemlerde daha da yüksek noktalara taşıyacak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ülkemiz ilelebet payidar kalacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurtuluş Savaşımızın lideri ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, başta yarınlarımızın güvencesi sevgili gençlerimiz olmak üzere tüm Milletimizin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.”