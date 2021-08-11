Vali Makas, Bebek ve Çocuk Kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, bir hayırsever tarafından Atatürk Mahallesi'nde yaptırılan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Eski Erzincan Evlerini yeniden canlandırmak amacıyla 1939 Depremi öncesinde Işıkpınar Köyü'nde bulunan Nafiz Paşa Konağı aslına uygun olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeniden projelendirilerek merkez Atatürk Mahallesi'nde Bebek ve Çocuk Kütüphanesi olarak hayata geçiriliyor.

Kütüphanenin inşaatında incelemelerde bulunan Vali Makas, Kültür ve Turizm İl Müdürü Arda Heb'den proje ile ilgili bilgiler aldı.

İçerisinde kütüphane bölümü dışında, sosyal ve kültürel aktivitelerin de gerçekleştirilebileceği 510 m2 alana sahip projenin 24 Kasım 2021 tarihinde hizmete açılması planlanıyor.