Vali Makas: “Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünde saygı ile anıyoruz”

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü münasebetiyle bir anma mesajı yayımlayarak, “Kurtuluş Savaşımızın lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünde saygı ile anıyoruz” dedi.

Vali Makas, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk'ün hayatını, mücadelesini, fikirlerini, milletimize kazandırdıklarını ve kazandırmak istediklerini doğru anlama ve anlamlandırma bakımından, 10 Kasımların önemi büyüktür. Ömrünü vatanının ve milletinin bağımsızlığına adayan Atatürk; milletimizin de desteğini alarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı eşsiz bir zaferle sonuçlandırarak, Aziz milletimizi tekrar ayağa kaldıran ve tarihe yön veren büyük bir komutan ve devlet adamıdır.

Biliyoruz ki, büyük şahsiyetler yas tutularak değil, fikirleriyle, eserleriyle, gayretleriyle anılırlar. Bizler de bu şuurla, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir.' sözünden hareketle, onun gösterdiği yolda yürüyecek ve onun ‘en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan yorulmadan çalışacağız.

Milli Mücadelemizin önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, daima Aziz milletimizin kalbinde yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal savaşımızın tüm kahramanları hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde saygıyla, şükranla ve rahmetle anıyor; vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.”