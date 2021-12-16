Vali Makas, “Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı”na katıldı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzurum'da düzenlenen “Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı”na katıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında düzenlenen “Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı” Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bingöl, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars Muş, Rize, Trabzon ve Tunceli Valileri, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları ve İl Göç İdaresi Müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

Erzurum Vali Münir Akkaya Toplantı salonunda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Vali Okay Memiş, “Kahraman jandarma ve polisimizle Türkiye'nin en zor coğrafyasında görev yapıyoruz. Türkiye'nin kabul etmek gerekir ki ekonomik açıdan da daha mağduriyetin olduğu bir bölgede görev yapıyoruz. Bu salonda bulunan değerli kamu görevlilerinin, başta vali kardeşlerim olmak üzere terörle mücadeledeki başarılı çalışmasıyla neredeyse terörist kalmadı. Hepinizi kutluyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve İçişleri Bakanımızın ferasetiyle çok büyük bir mücadele veriyoruz. Bölgeye baktığımızda en kritik bölgede görev yapan Tunceli Valimiz sürekli Pülümür'den geliyor ve bölgede 6 terörist kaldığını söylüyor. İşte bu başarıyı gösteren hem şu anki kolluk amirlerinden hem de daha önceden görev yapan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun.

Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Başta Suriyeliler olmak üzere Irak, Afganistan, Pakistan'dan gelen insanlar var. Bunlara Ensar gözüyle baktık. Doğru bakış açısı da bu aslında. O kadar yoğun sayıda göçe maruz kaldık ki bu, devletimizin ve toplumumuzun hem ekonomisini hem sosyal durumunu hem de diğer özelliklerini sıkıntıya düşürür pozisyona geldi. Adeta tehdit eder pozisyona geldi. Biz Batı gibi materyalist felsefeyle ülke yöneten bir mantıkta değiliz. Aslında sınır kapısına gelen binlerce göçmeni devlet vur emri verir ama ne yapacaksınız, perperişan insanlar gelmişler. Tabii ki geri püskürtüyoruz.”

Konuşmanın ardından basına kapalı devam eden toplantıda, ilgili kurum yetkilileri sunumlar yaparak, illerdeki göç sorunları ele alındı.